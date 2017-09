Monaco : Jardim fier de son coup pour Mbappé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il devient le grand joueur qu'on attend, Leonardo Jardim restera comme celui qui a lancé la carrière professionnelle de Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec le PSG cette saison). Et l'entraîneur de l'AS Monaco est fier d'avoir misé très tôt sur le néo-Parisien. "Il a beaucoup progressé. Je suis très content de l’avoir fait venir à 16 ans avec les pros. On a bien travaillé pour l’aider à exploser, note le technicien portugais, interrogé par France Football. Mais le gros travail vient du joueur. On partage la responsabilité ensemble, la réussite d’un joueur dépend du club, des opportunités, de l’entraîneur, mais beaucoup de lui." Unai Emery fera-t-il encore franchir un palier à l'international tricolore ? Unai Emery fera-t-il encore franchir un palier à l'international tricolore ?

News lue par 5546 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+