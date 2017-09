Lyon : Genesio, le message très clair d'Aulas

Demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière, l'Olympique Lyonnais débute sa campagne de Ligue Europa 2017-18 face à Limassol jeudi. Avec l'intention d'aller au bout cette fois. Avant cette première sortie sur la scène européenne, Jean-Michel Aulas a d'ailleurs mis un petit coup de pression sur son entraîneur Bruno Genesio.

"Jeudi est le match le plus important de la semaine, a ainsi insisté le président lyonnais dans Le Progrès. On sait que c’est la poule de Ligue Europa la plus difficile. Il faut bien débuter et cela semble plus propice de le faire à Limassol qu’à Everton ou Bergame. L’avantage cette année, c’est que l’équipe pourra tourner car notre effectif correspond enfin à l’ambition du coach."

Alors que beaucoup réclamaient sa tête en fin de saison dernière, JMA avait maintenu Genesio en place. Cette fois, un exercice 2017-18 moyen sera fatal à l'entraîneur lyonnais.