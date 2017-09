OM : Di Meco se paie Eyraud et McCourt « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Humilié par Monaco (1-6) puis Rennes (1-3), l’Olympique de Marseille se trouve déjà au bord de la crise en ce début de saison qui devait réellement marquer le coup d’envoi du "Champions Project". Pour l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a peut-être parlé trop vite… "Il a beaucoup parlé depuis qu’il est arrivé, a souligné le consultant sur les ondes de RMC. Dans le football, même quand on travaille bien, on peut être pénalisé. L’humilité est importante dans ce milieu-là. L’exemple à suivre est celui des dirigeants monégasques, qui ne font jamais de fautes de communication, ne font pas trop de promesses, avec d’autres moyens, plus importants. Il ne faut pas trop parler, travailler, ne pas penser qu’on a la science infuse." Le propriétaire Frank McCourt en prend aussi pour son grade. "Quant à l’actionnaire… Quand je regarde les performances de l’OM, le recrutement, la gestion du club, je me demande s’il a un œil sur le club, a poursuivi Di Meco. Sur le terrain, je ne vois pas les 120 millions qu’il a investis. (…) A un moment donné, il faut qu’on l’entende, qu’il vienne taper du poing sur la table." Le message est passé. Le propriétaire Frank McCourt en prend aussi pour son grade. "Quant à l’actionnaire… Quand je regarde les performances de l’OM, le recrutement, la gestion du club, je me demande s’il a un œil sur le club, a poursuivi Di Meco. Sur le terrain, je ne vois pas les 120 millions qu’il a investis. (…) A un moment donné, il faut qu’on l’entende, qu’il vienne taper du poing sur la table." Le message est passé.

