OM : Dugarry demande à Evra de raccrocher « Par Eric Bethsy - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Complètement dépassé contre Rennes (défaite 3-1), le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) agace beaucoup de monde. A commencer par Christophe Dugarry qui lui conseille de mettre un terme à sa carrière. "Patrice, arrête. Félicitations pour ce que tu as fait, félicitations pour toute ta carrière. On va te faire une statue à Manchester, une statue à la Juve mais sincèrement, arrête. Le bluff, il est terminé, a lâché le consultant de RMC. Sincèrement, ce qu’il a fait hier (dimanche), c’est honteux. (…) Si je suis Abdennour, je l’attrape Patrice Evra et je lui dis 'mec, c’est à toi d’être à gauche'. C’était toujours à Abdennour de monter sur Sarr et de se retrouver sur le côté gauche. Ce n’est pas son poste à Abdennour. Ce n’est que du bluff, Patrice Evra, il ne peut plus courir. Arrête, mec." Et le coach Rudi Garcia, il en pense quoi ? Et le coach Rudi Garcia, il en pense quoi ?

News lue par 11736 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+