Lyon : Aulas fait un premier bilan « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur dans la douleur de Guingamp ce dimanche (2-1), l’Olympique Lyonnais occupe la 3e place au classement après 5 journées de Ligue 1. Pour le président des Gones, Jean-Michel Aulas, malgré la prestation décevante face aux Bretons, le bilan du début de saison penche du bon côté. "Nous retenons que c'est le cinquième match avec trois victoires et deux nuls. C'est donc un bon début de saison compte tenu des importants changements dans notre équipe, a souligné le dirigeant devant la presse. Ce dimanche, nous retenons la victoire car c'est une rencontre que nous n'aurions pas pu gagner la saison dernière." Dans le jeu, on est tout de même en droit d’attendre beaucoup plus de l’OL et de ses recrues. Dans le jeu, on est tout de même en droit d’attendre beaucoup plus de l’OL et de ses recrues.

