Angers : les gros regrets de Moulin « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déplacement à Saint-Etienne (1-1), Angers a concédé un nul ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Malgré un résultat convenable pour son équipe, l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin a affiché ses regrets concernant les nombreuses occasions ratées par les siens. "On a eu un match particulier ! Prendre un but après 53 secondes, ce n’est pas banal... Revenir aussi vite au score n’est pas banal non plus. Le regret que l’on peut avoir, c’est l’accumulation d’occasions : trois barres transversales, là encore ce n’est pas banal non plus. On repart donc avec des regrets, mais ce que nous avons fait, c’est cohérent, même si on ne peut pas s’en contenter", a résumé le coach angevin devant les médias. Invaincu (1 victoire et 4 nuls) en L1, Angers affiche en tout cas un visage séduisant. Invaincu (1 victoire et 4 nuls) en L1, Angers affiche en tout cas un visage séduisant.

