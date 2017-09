Angers : Mangani ne fait pas la fine bouche « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, Angers a été accroché par Saint-Etienne (1-1) ce dimanche. Buteur sur penalty pour le SCO, le milieu de terrain Thomas Mangani (30 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s'est montré satisfait de ce résultat malgré les nombreuses occasions de son équipe. "On a fait une très bonne première période, où on a eu des opportunités pour mener au score. En seconde période, l’ASSE a bien réagi. On a eu des occasions pour gagner, à 11 contre 10, on aurait aimé le faire mais on ne va pas cracher sur ce point", a commenté Mangani pour beIN Sports. Toujours invaincu, Angers réalise tout de même une bonne opération en étant désormais 7e au classement. Toujours invaincu, Angers réalise tout de même une bonne opération en étant désormais 7e au classement.

