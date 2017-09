Nice : Balotelli, Favre fait son mea culpa « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pointé du doigt après sa prestation catastrophique face à Naples (0-2) en barrage retour de la Ligue des Champions le 22 août dernier, l’attaquant de Nice Mario Balotelli (27 ans, 4 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) s’est montré bien plus à son avantage samedi en inscrivant un doublé contre l’AS Monaco (4-0) en Ligue 1. Du coup, l’entraîneur azuréen Lucien Favre, très critique au sujet de l'Italien après le match contre Naples (voir ici), a mis de l’eau dans son vin. "J'aurais dû le sortir avant contre Naples, il n'était pas prêt et il y avait un risque de blessure. C'était utopique de penser qu'il pouvait changer ce match, a concédé le Suisse dans des propos rapportés par L’Equipe. Il doit être impliqué dans le pressing et (hier) le contenu de son match n'a pas été mal. Il ne peut pas presser 90 minutes, mais il l'a fait longtemps en première période et il a recommencé en seconde." A l’image de son équipe, "Super Mario" vient peut-être de lancer enfin sa saison. A l’image de son équipe, "Super Mario" vient peut-être de lancer enfin sa saison.

