Arsenal : Wenger ne s’inquiète pas pour Sanchez « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la victoire d'Arsenal face à Bournemouth (3-0) samedi en Premier League, l'attaquant des Gunners Alexis Sanchez (28 ans, 2 matchs en Premier League cette saison) a été sifflé par une partie des supporters londoniens lors de son entrée en jeu à la 75e minute. Alors que le Chilien est ciblé à cause de ses envies de départ, l'entraîneur Arsène Wenger ne s'inquiète pas pour lui. "Alexis Sanchez va reconquérir les fans et très rapidement. Nous devons accepter ces réponses du public mais si je ne sais pas pourquoi. J’ai discuté avec lui après le match et il n’avait pas l’air malheureux. La meilleure manière de rallier les gens à sa cause est de performer," a commenté le technicien français devant les médias. Avec la fin de son contrat en juin 2018, Sanchez pourrait tout de même vivre une saison longue du côté d'Arsenal. Avec la fin de son contrat en juin 2018, Sanchez pourrait tout de même vivre une saison longue du côté d'Arsenal.

News lue par 5479 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+