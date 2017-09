Montpellier : le coup de gueule de Der Zakarian

Sur une pelouse dans un état catastrophique, Montpellier s'est incliné face à Nantes (0-1) ce samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur héraultais Michel Der Zakarian n'a pas caché son agacement.

"On tire 12 fois, on met 31 centres mais on manque encore une fois de justesse. Il faut mettre plus de détermination dans ce qu'on fait. Il faut être plus performants techniquement. Après, il faut voir qu'on joue sur une pelouse catastrophique. Quand tu perds à la maison, ce n'est jamais bon. Il faut continuer à travailler. Il faut qu'on soit bien meilleurs", a prévenu le technicien du MHSC.

Actuellement 16e au classement, Montpellier va devoir réagir pour s'éviter une saison compliquée.