TFC : Delort juge le nul logique « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, Toulouse a été accroché sur la pelouse de Troyes (0-0) au terme d'un match terme. Au micro de beIN Sports, l'attaquant toulousain Andy Delort (25 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) a estimé ce résultat logique étant donné la physionomie de la rencontre. "Sur la première période, ils ont eu le ballon, ils ont dominé. Après la pause, c'était mieux pour nous. Je pense que le match nul est mérité pour les deux équipes. On a essayé de les attendre et de les contrer, mais on a vu que Bellugou seul au milieu faisait très bien le jeu. Après, on a essayé de changer et d'aller les chercher un peu plus haut", a analysé le buteur du TFC. Actuellement 9e au classement, Toulouse devra cependant faire mieux pour nourrir des ambitions en L1. Actuellement 9e au classement, Toulouse devra cependant faire mieux pour nourrir des ambitions en L1.

