Lyon : Aulas charge encore Desplat !

Lyon : Aulas charge encore Despla t ! « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué par le président de Guingamp Bertrand Desplat pour ses propos sur le Paris Saint-Germain, le patron de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas sort la sulfateuse ! Déjà très offensif envers son homologue breton vendredi (voir ici), le boss rhodanien en a rajouté une couche dans les colonnes du quotidien L'Equipe. "Il est très ambitieux, il se permet de prendre la parole sur des sujets qu’il ne connaît pas vraiment. Il ne manque pas de culot, parce qu’il n’a pas fait grand-chose de sa vie professionnelle, Guingamp a été fait de A à Z par Noël Le Graët et d’anciens dirigeants. S’il travaille dur, il grandira et verra que les crises d’acné ne durent pas. Je lui conseille de prouver sur le terrain et d’avoir du respect pour les grands entrepreneurs", a lancé Aulas. Autant dire que le match entre Lyon et Guingamp dimanche (17h sur beIN Sports 1) en Ligue 1 promet ! Autant dire que le match entre Lyon et Guingamp dimanche (17h sur beIN Sports 1) en Ligue 1 promet !

