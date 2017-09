Lille : Amadou "pas inquiet du tout"

Rapidement réduit à dix suite à l’expulsion de Thaigo Maia à la 32e minute, Lille a dû se contenter d’assurer le match nul ce vendredi à domicile face à Bordeaux (0-0) dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Malgré le début de saison poussif des Dogues, qui restent sur 4 matchs sans victoire, le capitaine Ibrahim Amadou (24 ans, 5 matchs en L1 cette saison) se veut positif.

"Vu la physionomie de la rencontre, on a pris un bon point. On a joué longtemps à dix et on a dû faire beaucoup d’efforts en plus, a noté le milieu de terrain au micro de beIN Sports. Pour la suite de la saison, on n’est pas inquiet du tout, on sait qu’on a une bonne équipe. Mais on est capable de tout, de faire de bonnes choses comme de moins bonnes. Il faudra retrouver la confiance en gagnant des matchs."

Pour les Lillois, il serait tout de même temps que la mayonnaise commence à prendre…