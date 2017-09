CdM 2018 : Afrique du Sud-Sénégal sera rejoué « Par Youcef Touaitia - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement 3e de la poule D des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la zone Afrique, à une longueur du Burkina Faso et du Cap-Vert, le Sénégal aura prochainement l'occasion de repasser devant ces deux pays. Et pour cause, la FIFA a décidé de rejouer la rencontre perdue par les Lions de la Téranga en Afrique du Sud (1-2) en novembre 2016. Complètement floué par l'arbitrage, avec notamment un penalty concédé pour une main imaginaire de Kalidou Koulibaly et bien d'autres décisions litigieuses, le Sénégal se déplacera donc chez les Bafana Bafana en novembre prochain pour tenter de récupérer trois points précieux afin de rejoindre la Russie. Pour l'anecdote, l'arbitre de la première rencontre, Joseph Lamptey, avait été suspendu à vie en mars dernier suite à sa prestation grotesque.

