PSG : Emery souhaite le meilleur à Aurier « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par Daniel Alves et Thomas Meunier, Serge Aurier (24 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour Tottenham en toute fin de mercato. Unai Emery espère que le latéral droit ivoirien va connaître une belle réussite chez les Spurs. "J’ai beaucoup de respect pour tous les joueurs, et pour Aurier. Il a fait un bon travail ici la saison passée. Il a demandé au club de partir d’ici. On fait tout pour aider les joueurs. J’ai dit à Serge bon courage dans sa nouvelle équipe et j’espère qu’il aura une bonne progression", a indiqué l'entraîneur parisien ce mercredi. A l'ancien Toulousain de retrouver le niveau qui était le sien avant sa saison 2016-17 très compliquée. A l'ancien Toulousain de retrouver le niveau qui était le sien avant sa saison 2016-17 très compliquée.

News lue par 4093 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+