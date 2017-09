PSG : K. Mbappé - "Mon prix ? Anecdotique" « Par Romain Rigaux - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de sa présentation à la presse par le Paris Saint-Germain ce mercredi, Kylian Mbappé (18 ans) n'a pas échappé à une question sur son prix. Prêté par Monaco avec une option d'achat de 145 millions d'euros automatique en cas de maintien du PSG en Ligue 1, plus 35 millions d'euros de bonus, l'ancien Monégasque n'est pas vraiment perturbé par ses montants. "Mon prix ? C'est anecdotique pour moi car je ne gère pas cela. Jouer avec des joueurs comme ça va me libérer et me donner du plaisir, assure le néo-Parisien. Ma famille et mes formateurs m'ont toujours préparé à toute éventualité dans ma carrière. La carrière d'un footballeur n'est pas lisse. Aujourd'hui tout se passe bien, mais il y a eu des moments difficiles pour arriver jusque-là. J'étais préparé pour cet été mouvementé. Il y a des moments où vous êtes critiqué, c'est le football et il faut s'adapter à cela." Mbappé est serein. Mbappé est serein.

