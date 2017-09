CdM 2018 : Argentine et Chili en danger « Par Romain Lantheaume - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Argentine et le Chili jouent à se faire peur dans ces éliminatoires du Mondial 2018. Incapable de battre le Venezuela (1-1), pourtant dernier de ce mini-championnat, dans la nuit de mardi à mercredi, l’Albiceleste reste 5e de sa zone de qualification et donc virtuellement barragiste à deux journées de la fin. Les coéquipiers de Di Maria, sorti sur blessure après 24 minutes, s’en sont remis à un but contre son camp de Feltscher (53e) pour égaliser juste après l’ouverture du score de Murillo (51e) pour les visiteurs. Battu en Bolivie (0-1), le Chili pointe quant à lui en 6e position et se trouve virtuellement éliminé.

