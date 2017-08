Nice : le Barça, Seri cartonne ses dirigeants « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le torchon brûle entre l'OGC Nice et Jean Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison). Tout proche de rejoindre le FC Barcelone, l'Ivoirien ne devrait finalement pas débarquer chez les Blaugrana puisque les négociations entre les deux formations ont échoué la semaine dernière. Et le milieu de terrain a chargé les dirigeants des Aiglons ! "Je suis très touché. Je me voyais jouer au Camp Nou. Je me sens très mal. Mon rêve d’aller au Barça a été brisé. C’est terrible. D’après ce que j’ai compris, mon départ de Nice n’a pas eu lieu pour des raisons financières. J’étais étonné de voir que l’opération s’était effondrée pour de manière incompréhensible. Je suis allé dans les bureaux de Nice, pour voir les dirigeants et savoir ce qui s’était passé. J’ai explosé ! Les murs ont tremblé. Les dirigeants ne m’ont rien dit. Ils ne me regardaient pas droit dans les yeux. Ils m’ont promis une chose, mais n’ont pas respecté leur parole et ont demandé plus d’argent", a déploré Seri pour El Mundo Deportivo. Affecté, le Niçois espère toujours filer au Barça en cette fin de mercato... Affecté, le Niçois espère toujours filer au Barça en cette fin de mercato...

News lue par 18256 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+