Nantes : Pallois a vu "un bon match"... « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » Catastrophique techniquement et collectivement en première période, Nantes a pris un point contre Lyon (0-0) ce samedi à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Malgré la prestation assez inquiétante de son équipe, le défenseur central Nicolas Pallois était globalement satisfait après le coup de sifflet final. "On a fait un bon match. Ce n'était pas facile car il faisait chaud. Il y avait une belle équipe en face et on a rien lâché. Je pense qu'ils n'ont pas eu trop d'occasions. C'est un bon point pris à domicile", a confié l'ancien Bordelais au micro de Canal+. Avec plus de précision devant le but, l'OL devait tout de même remporter cette rencontre assez décevante en terme de spectacle.

