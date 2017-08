Lyon : Traoré pointe le manque d'adresse devant « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa domination, l'Olympique Lyonnais n'est pas parvenu à s'imposer sur la pelouse de Nantes ce samedi et concède le nul (0-0) lors de la 4e journée de Ligue 1. Pour l'ailier lyonnais Bertrand Traoré, c'est le manque de précision dans le dernier geste qui a fait défaut à l'OL. "On a tenté. On a tout essayé mais on n'était pas adroits devant le but ce soir. On repart avec un point et on conserve notre invincibilité. C'est le plus important. Si on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre", a déclaré l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam au micro de Canal+. Au classement, Lyon reste 4e mais pourrait perdre des places après les autres matchs du week-end. Au classement, Lyon reste 4e mais pourrait perdre des places après les autres matchs du week-end.

