PSG : Marquinhos attend Mbappé

Sauf retournement incroyable de situation, Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) va signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Interrogé à ce sujet, le défenseur central Marquinhos (23 ans, 3 matchs en L1 cette saison) s’est dit optimiste quant à la venue de l’attaquant de Monaco.

"On attend l'officialisation. On ne sait pas encore. On regarde des choses sur Internet. On attend encore. Le projet du PSG est très ambitieux. Pour être ambitieux, il faut avoir des grands joueurs, de grandes stars. C'est un joueur qui a fait la différence avec Monaco, s'il vient ici, il va beaucoup nous apporter", a lancé le Brésilien en zone mixte.