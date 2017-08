LdC : le tirage complet de la phase de poules !

LdC : le tirage complet de la phase de poule s ! Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2017-2018 a eu lieu ce jeudi à Monaco. Les deux clubs français, le Paris Saint-Germain et Monaco, ont hérité de groupes largement à leur portée. Les hommes de la capitale rencontreront tout de même le Bayern Munich au sein du groupe B, ainsi qu'Anderlecht et le Celtic Glasgow. De son côté, l'ASM affrontera le FC Porto, Besiktas et le RB Leipzig au sein du groupe G. A noter que les groupes C (Chelsea, Atletico Madrid, AS Rome, Qarabag) et H (Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosie) sont particulièrement relevés. La composition des groupes : Groupe A : Benfica Lisbonne, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou Groupe B : Bayern Munich, PARIS SAINT-GERMAIN, Anderlecht, Celtic Glasgow Groupe C : Chelsea, Atletico Madrid, AS Rome, Qarabag Groupe D : Juventus Turin, FC Barcelone, Olympiakos, Sporting Portugal Groupe E : Spartak Moscou, FC Séville, Liverpool, Maribor Groupe F : Shakhtar Donetsk, Manchester City, Naples, Feyenoord Rotterdam Groupe G : MONACO, FC Porto, Besiktas, RB Leipzig Groupe H : Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosie Les 8 groupes de la C1



News lue par 5318 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+