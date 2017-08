EdF : la liste de Deschamps à 14h

C'est ce jeudi à 14h que Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Si le débat Karim Benzema est de retour, les cas Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé font aussi parler puisque les deux joueurs, concentrés sur leur possible transfert respectivement au FC Barcelone et au Paris SG, n'ont quasiment pas joué en ce début de saison.

Le sélectionneur est donc face à un sacré casse-tête pour son attaque. Il devrait toutefois faire confiance à Alexandre Lacazette et Nabil Fekir aux côtés d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Kingsley Coman et Anthony Martial seront-ils présents dans cette liste ?