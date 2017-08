PSG : Neymar, l'UNFP prend sa défense !

PSG : Neymar, l'UNFP prend sa défens e ! « Par Damien Da Silva - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), le FC Barcelone a lancé des poursuites judiciaires envers Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pour non-respect de son contrat. Si le Paris Saint-Germain et le clan du joueur ont réagi, l'UNFP a également décidé de prendre la défense du Brésilien. "L’UNFP soutient sans réserve le joueur brésilien et n’hésiterait pas à lui promulguer même quelques conseils si le néo-Parisien lui en faisait la demande, alors que son ancien club, que nous n’avions jamais connu aussi rancunier et mesquin, vient de déposer une plainte contre lui. (...) L’UNFP estime qu’il faut savoir perdre, y compris dans ce jeu de dupes adoubé par les dirigeants jusqu’à ce qu’il se retourne contre eux, et qu’il convient désormais d’en finir avec ce qui devient une 'affaire' à la démesure du football d’aujourd’hui", peut-on lire dans un communiqué officiel. Un soutien qui sera sûrement apprécié par le PSG et Neymar. Un soutien qui sera sûrement apprécié par le PSG et Neymar.

