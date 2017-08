Chelsea : Conte n'est pas tendre avec Bakayoko « Par Eric Bethsy - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais sous les ordres d’Antonio Conte à Chelsea, le milieu Tiémoué Bakayoko (23 ans, 1 match en Premier League cette saison) découvre les exigences du très haut niveau. Et les colères du manager italien qui n’hésite pas à reprendre sa recrue lors des séances d’entraînement. "J'avais envie de bosser avec lui et je suis persuadé qu'il va me faire progresser et atteindre mes objectifs, personnels comme collectifs, a confié l’ancien Monégasque à L’Equipe. Si on parle de coach et pas de club, le choix est logique. Il va me faire progresser sur les plans tactique, technique et mental. Il me gueule dessus à l'entraînement chaque jour, je dois me montrer le plus précis possible dans tout ce que je fais. Je sais où j'ai signé et ce que le coach veut faire de moi, je ne m'inquiète pas à ce sujet. C'est seulement si je déconne et que je ne travaille pas que je ne jouerai pas." Peu inquiet pour son temps de jeu, l’international français a effectivement toutes les qualités pour s’imposer chez les Blues. Peu inquiet pour son temps de jeu, l’international français a effectivement toutes les qualités pour s’imposer chez les Blues.

