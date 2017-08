Barça : Digne et le message d'Iniesta « Par Romain Rigaux - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au FC Barcelone depuis 2016, Lucas Digne (24 ans, 1 apparition en Liga cette saison) savoure son expérience en Catalogne. Si le latéral gauche français s'éclate aux côtés des stars barcelonaises, il apprécie tout particulièrement Andrés Iniesta (33 ans, 1 match toutes compétitions cette saison), qui lui avait envoyé un message d'accueil sympathique. "Le jour où j'ai signé mon contrat, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu sur WhatsApp. Je regarde la photo de profil et là, je vois que c'est Iniesta. Je me dis : 'Ah ouais, quand même !' J'ouvre son message. 'Félicitations pour ta signature. Bienvenue dans la famille Barça.' C'est vraiment un grand homme", a confié l'international tricolore dans les colonnes de France Football. "Et si on ne sait pas quoi faire du ballon, on le donne à Iniesta. (Rire) Il est toujours très calme, classe, élégant. Quand il parle, tout le monde l'écoute. C'est un grand monsieur", ajoute l'ancien Parisien, lié au Barça jusqu'en 2021. "Et si on ne sait pas quoi faire du ballon, on le donne à Iniesta. (Rire) Il est toujours très calme, classe, élégant. Quand il parle, tout le monde l'écoute. C'est un grand monsieur", ajoute l'ancien Parisien, lié au Barça jusqu'en 2021.

