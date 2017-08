Real : Ronaldo crie à l'injustice

Suspendu cinq matchs pour avoir bousculé un arbitre lors du match aller (3-1) de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, Cristiano Ronaldo (32 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a vu sa sanction confirmée par le Tribunal administratif du sport (TAS) mardi. Une "décision incompréhensible" qui n'a bien évidement pas plu à l'attaquant du Real Madrid, évoquant une "injustice" et assurant qu'il "reviendrait plus fort, comme toujours".

CR7 manquera les trois prochains matchs du Real contre le FC Valence, Levante et la Real Sociedad.