Nice : J. M. Seri - "pas mon dernier match" « Par Romain Rigaux - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé proche du FC Barcelone, Jean Michaël Seri (26 ans, 6 matchs toutes compétitions cette saison) était titulaire mardi soir lors de la défaite de l'OGC Nice face à Naples (0-2) en barrage retour de la Ligue des Champions. Si le milieu de terrain ivoirien serait déjà d'accord avec le club catalan, celui-ci doit encore s'entendre avec le Gym. Et à en croire le joueur, rien n'est fait. "Non, ce n'était pas mon dernier match avec Nice, je serai à Amiens samedi, a assuré Seri après la rencontre. J'ai dit à tout le monde de me laisser me concentrer sur l'objectif, qui était aujourd'hui de se concentrer sur la Ligue des champions et, après, on verra si je pars ou je reste." Le déplacement de l'OGCN à Amiens samedi (20h) sera peut-être la dernière apparition de Seri en Ligue 1. Le déplacement de l'OGCN à Amiens samedi (20h) sera peut-être la dernière apparition de Seri en Ligue 1.

News lue par 11893 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+