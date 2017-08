Naples : Sarri savoure une qualification méritée « Par Damien Da Silva - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Largement dominateur, Naples a surclassé Nice (2-0, 2-0) lors des barrages de la Ligue des Champions. Après la qualification de son équipe pour la phase de groupes de la C1 ce mardi, l'entraîneur italien Maurizio Sarri a souligné les efforts réalisés par ses joueurs. "Je suis heureux de la qualification, elle est méritée, avec notamment les 86 points en Serie A l’an dernier. Et j’ai le sentiment que cette qualification est aussi méritée sur l’ensemble des deux rencontres", a analysé le technicien transalpin pour beIN Sports. Sans aucun doute, Naples était clairement supérieur à Nice et mérite de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sans aucun doute, Naples était clairement supérieur à Nice et mérite de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

