OM : le gros coup Diego Costa tenté ?

OM : le gros coup Diego Costa tent é ? Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En conflit avec son entraîneur et ses dirigeants, Diego Costa (28 ans) n'a qu'une idée en tête : retrouver l'Atletico Madrid. Mais le club espagnol doit s'entendre pour cela avec les Blues, qui réclament au moins 60 millions d'euros pour libérer leur attaquant, et trouver une solution pour le joueur qui ne sera pas autorisé à évoluer avec les Colchoneros avant janvier 2018. Toujours en quête d'un attaquant de premier plan, l'Olympique de Marseille pourrait profiter de la situation pour tenter un gros coup. "Ce qui me plaît beaucoup chez ce joueur, c'est évidemment son caractère, la grinta, son sens du combat. Ça, c'est, je trouve, quelque chose qui se marierait très bien avec l'OM, a fait savoir le président olympien Jacques-Henri Eyraud sur SFR Sport Après, il y a une ­situation contractuelle compliquée, je crois, et des discussions qui ont lieu entre des clubs..." Mais le club phocéen a-t-il les moyens d'attirer Diego Costa ? "On a montré qu'on était capables de faire des transactions de 30 millions d'euros (Payet), a poursuivi Eyraud. Si un joueur coche toutes les cases, pourquoi pas ? Il faut néanmoins un certain nombre de conditions." Les 10 millions d'euros annuels perçus par l'international espagnol à Chelsea paraissent quand même être un obstacle insurmontable... Les 10 millions d'euros annuels perçus par l'international espagnol à Chelsea paraissent quand même être un obstacle insurmontable...

