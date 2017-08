Juve : Marchisio vers le Milan AC ?

Juve : Marchisio vers le Milan A C ? Par Youcef Touaitia - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si le Milan AC réalisait un autre énorme coup d'ici la fin du mercato estival ? Selon la presse italienne, le club lombard, qui a déjà recruté le défenseur central Leonardo Bonucci, souhaiterait s'offrir un autre cadre de la Juventus Turin : Claudio Marchisio (31 ans, 1 match en Serie A cette saison). Revenu récemment d'une grave blessure à un genou, le milieu de terrain serait ouvert à un départ de la Vieille Dame, son club de toujours, inquiet par la concurrence de plus en plus forte dans l'entrejeu avec le recrutement de Blaise Matuidi. Les médias locaux assurent que le Milan AC a ses chances dans ce dossier. Un éventuel mouvement qui pourrait faire énormément de bruit tant Marchisio est un symbole chez les Bianconeri. Les médias locaux assurent que le Milan AC a ses chances dans ce dossier. Un éventuel mouvement qui pourrait faire énormément de bruit tant Marchisio est un symbole chez les Bianconeri.

