Lyon : Aulas est confiant pour Juninho

En discussion avec Juninho depuis plusieurs mois, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas devrait parvenir à ses fins. D’après le dirigeant, l’ancien milieu des Gones deviendra bientôt le nouveau directeur sportif du club rhodanien.

"On avance. Je pense qu'on est sur le point d'aboutir dans cette voie-là, a annoncé le patron de l’OL sur RMC. Il y a à trouver non seulement les conditions de son arrivée sur le plan administratif mais aussi sur le plan financier. On veut aussi qu'il prépare ses diplômes. On discute. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août, on aura une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans les semaines qui viennent."

Grand artisan de l’épopée des années 2000, le Brésilien sera accueilli à bras ouverts.