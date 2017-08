Nice : le plan de Favre pour renverser Naples

Battu à Naples (2-0) lors de son barrage aller de la Ligue des Champions, l’OGC Nice ne devra pas commettre les mêmes erreurs au retour mardi (20h45). Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Lucien Favre a révélé quelques consignes données à ses hommes.

"On doit jouer plus compact qu'à l'aller, a confié le technicien. Tout le monde doit participer à la récupération. Si trop de joueurs ne le font pas bien, ça ne sert à rien de commencer le match. On doit empêcher les relances dès Koulibaly et Albiol. Ils ont beaucoup de jeu à une touche. Ils sont rapides et font de bons appels devant. Il va falloir gérer ça et maîtriser le milieu de terrain. On doit être au top dans tous les domaines. On doit toujours bien défendre, ne pas s'oublier une seule fois et savoir quand il faudra prendre le risque pour attaquer."

Face au Napoli, mieux vaut ne pas se jeter à l’attaque sans réfléchir.