Barça : Sergi Roberto retrouve le sourire « Par Eric Bethsy - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Utilisé en tant que latéral droit lors du précédent exercice, le milieu du FC Barcelone Sergi Roberto (25 ans, 1 match et 1 but en Liga cette saison) a retrouvé son poste de prédilection sous les ordres d’Ernesto Valverde. Du coup, l’Espagnol, un temps annoncé sur le départ pour Manchester City, a scellé son avenir. "Espérons que ce soit ma saison. Je suis content, a réagi le Blaugrana formé à la Masia. A Madrid déjà, malgré la défaite (2-0 en Supercoupe d’Espagne), j'étais heureux sur le plan personnel. Je me sens à l'aise à ce poste où j'ai toujours joué et j'espère que l'entraîneur continuera de me faire confiance. Le coach me donne de la confiance, je veux être important et aider mes coéquipiers au sein du seul club que j'ai connu dans ma carrière." Buteur face au Betis Séville (2-0) dimanche en championnat, Sergi Roberto devra composer avec la concurrence de la recrue Paulinho. Et peut-être celle d’un nouveau milieu dans les jours à venir (Coutinho ? Seri ?). Buteur face au Betis Séville (2-0) dimanche en championnat, Sergi Roberto devra composer avec la concurrence de la recrue Paulinho. Et peut-être celle d’un nouveau milieu dans les jours à venir (Coutinho ? Seri ?).

News lue par 12172 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+