OM : Bouna Sarr pense bien à un départ « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire face à Angers (1-1) en Ligue 1 dimanche, Bouna Sarr (25 ans, 1 match en L1 cette saison) a été utilisé en tant que latéral droit par l'entraîneur marseillais Rudi Garcia. Si l'ancien Messin est prêt à évoluer à ce poste, il n'a pas l'intention de jouer les doublures cette saison et pense donc à un départ cet été. "Je réfléchis à tout, je suis là pour avoir du temps de jeu. J'arrive à un âge où il faut que j'enchaîne les matchs. Il reste 10 jours pour le mercato, on va en discuter avec le coach, faire un point avec le club et on verra comment ça va se passer. Je me pose encore des questions, je n'ai pas envie de passer une saison sur le banc", a lancé le Phocéen devant les médias. Si Sarr quitte l'OM, le club olympien devra recruter une nouvelle doublure pour Hiroki Sakai. Si Sarr quitte l'OM, le club olympien devra recruter une nouvelle doublure pour Hiroki Sakai.

