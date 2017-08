Monaco : Mbappé exclu de l'entraînement !

Monaco : Mbappé exclu de l'entraînemen t ! « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La situation de Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) à l'AS Monaco devient décidément de plus en plus délicate. Souhaitant rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, l'attaquant n'a pas été appelé par Leonardo Jardim pour affronter Metz (1-0) en Ligue 1 vendredi. Officiellement, l'international français a été protégé par le club de la Principauté en raison des nombreuses rumeurs le concernant. Mais selon le quotidien L'Equipe, la véritable raison de l'absence de Mbappé pour cette rencontre est une sanction. En effet, le 15 août dernier, une altercation a éclaté entre le jeune talent et Andrea Raggi à l'entraînement, provoquant son exclusion de la séance. Une sanction refusée par Mbappé, qui est resté sur la pelouse en obligeant ses partenaires à changer de terrain. Voila pourquoi les deux hommes n'ont pas été retenus pour défier Metz. Et même si Mbappé s'est expliqué avec Raggi par la suite, cet événement démontre bien la tension importante autour de sa situation.

