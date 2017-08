Angers : "un très bon point" pour Toko-Ekambi « Par Eric Bethsy - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur face à l’Olympique de Marseille ce dimanche en championnat, Karl Toko-Ekambi (24 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a permis à Angers de ramener un point du Vélodrome (1-1). Un résultat très satisfaisant pour l’attaquant du SCO. "C’est un très bon point, a estimé l’international camerounais au micro de beIN SPORTS. Quand on vient à Marseille, on sait que ça va être difficile de ramener quelque chose. Je pense qu’on a fait un bon match. On a pris un but contre le cours du jeu, on a su rester en place et on a été récompensé en deuxième période." Après trois journées, Angers est toujours invaincu en Ligue 1. Après trois journées, Angers est toujours invaincu en Ligue 1.

