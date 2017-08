L1 : Paris SG 6-2 Toulouse (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'était le Neymar show au Parc des Princes ce dimanche. Enorme, auteur d'un doublé, impliqué sur trois autres buts, le Brésilien a été l'acteur principal d'un match spectaculaire, remporté 6-2 par le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Sous l'impulsion de Neymar et Cavani, qui dévoilaient une grosse envie de bien faire, et de combiner, les Parisiens affichaient plus de 80% de possession de balle après un quart d'heure de jeu. Après une belle action collective, la première alerte était signée Neymar, qui touchait le haut de la barre du but de Lafont sur une frappe au point de penalty. Mais alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, c'est le TFC qui ouvrait le score. Sur un centre d'Amian, Gradel, au point de penalty, expédiait une volée au fond des filets (0-1, 18e). Quelle première pour la recrue toulousaine ! Le PSG ne tardait pas à réagir. Percutant, Neymar faisait mal aux Toulousains. De la tête, le Brésilien trouvait encore le poteau de Lafont. Sur une autre planète, l'ancien Barcelonais finissait logiquement par égaliser. Déjà au départ de l'action, l'homme qui valait 222 millions d'euros se trouvait à la conclusion en reprenant victorieusement une frappe de Rabiot repoussée par Lafont (1-1, 31e). Et comme il fait tout bien, Neymar fêtait même son but en imitant la célébration de Blaise Matuidi, qui a effectué ses adieux au Parc avant le coup d'envoi de la rencontre. En tribunes, le néo-Turinois appréciait évidemment. Dans la foulée, le n°10 parisien était encore dans le coup sur le but de Rabiot, qui marquait d'une frappe des 25 mètres à ras de terre (2-1, 35e). Souvent accusé de ronronner la saison passée, le PSG mettait un rythme incroyable dans cette partie, accélérant sur chaque possession de balle. Après une première période tonitruante, les Parisiens levaient le pied après la pause. Neymar se mettait même à jouer de façon un peu trop individualiste. Verratti, lui, voyait rouge à 20 minutes de la fin après avoir reçu deux avertissements. Un premier, très logique, mais un second vraiment sévère. Dans la foulée, Cavani pouvait plier ce match mais Lafont avait le dernier mot. Dans un grand soir, M. Delerue offrait ensuite un penalty au PSG après un tacle correct de Delort sur Neymar. Cavani s'en moquait et envoyait le ballon au fond cette fois (3-1, 75e). Alors qu'on pensait cette rencontre scellée, Jullien, de la tête, relançait un peu le suspense (3-2, 78e). Mais Pastore, d'une frappe enroulée splendide (4-2, 82e), et Kurzawa, d'une bicyclette improbable (5-2, 84e), ajoutaient un peu de spectacle. Avant un dernier but signé Neymar après un joli numéro dans la surface (6-2, 92e). La conclusion d'une magnifique soirée pour le PSG, nouveau leader du classement et guidé par un véritable artiste. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

