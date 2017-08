PSG : Monaco sur le point de lâcher Mbappé ?

PSG : Monaco sur le point de lâcher Mbapp é ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le journal espagnol El Mundo Deportivo l'annonçait hier samedi. Le Journal du Dimanche, plus sérieux que la publication catalane, le confirme aujourd'hui : Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) devrait bien finir par rejoindre le Paris Saint-Germain avant la clôture du mercato estival. Alors qu'il ne voulait pas entendre parler d'un départ de sa pépite, encore moins pour le PSG, Vadim Vasilyev aurait finalement accepté de céder son attaquant à son rival parisien. Il faut dire que l'international tricolore, qui s'est déjà mis d'accord avec le vice-champion de France sur la base d'un contrat de cinq ans, ne semble plus avoir la tête en Principauté. Reste maintenant au PSG et à Monaco à s'entendre. L'ASM réclame 150 millions d'euros plus 30 sous la forme de divers bonus.

