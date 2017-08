PSG : le prix de Neymar justifié pour Gullit

Plus de deux semaines après son officialisation, le transfert de Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros fait toujours parler. Légende de l'équipe des Pays-Bas, Ruud Gullit estime que le prix payé par le club de la capitale pour l'attaquant brésilien est totalement justifié.

"L’arrivée de Neymar en L1, je trouve ça fantastique pour le football français. La Fédération doit être ravie d’avoir un joueur comme lui et ça va donner un coup de boost au championnat français. Donc le prix du transfert est justifié, a assuré le Ballon d’Or 1987. A mon époque, j’ai aussi été le joueur le plus cher du marché. Je coûtais 7 millions d’euros... et les gens étaient tout aussi choqués par le prix qu’ils le sont aujourd’hui."

En 30 ans, le football a bien évolué !