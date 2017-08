Barça : Di Maria et Seri comme plans B ! « Par Eric Bethsy - Le 19/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré les 222 M€ récupérés pour le transfert de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone se retrouve en difficulté au mercato. D’un côté, le club catalan ne parvient pas à s’entendre avec le Borussia Dortmund pour l’ailier Ousmane Dembélé (20 ans). De l’autre, Liverpool, qui aurait rejeté une troisième offre de 125 M€, refuse de vendre son milieu Philippe Coutinho (25 ans). Du coup, le Barça négocierait déjà avec ses alternatives. D’après le quotidien Sport, le vice-champion d’Espagne aurait repris contact avec le Parisien Angel Di Maria (29 ans) et le Niçois Jean-Michaël Seri ! Rien d’étonnant concernant l’Ivoirien de 26 ans, dont le jeu correspond parfaitement à la philosophie du FCB, et qui ne coûterait que 40 M€. En revanche, la piste de l’Argentin est plus surprenante. Pour commencer, on voit mal le Barça recontacter le PSG après les feuilletons Pour commencer, on voit mal le Barça recontacter le PSG après les feuilletons Marco Verratti (24 ans) et surtout Neymar. Il faut aussi rappeler qu’El Fideo est un ancien du Real Madrid, le rival des Blaugrana... Quoi qu’il en soit, ces deux pistes ne représentent que des plans B, ce qui implique que les dossiers Dembélé et Coutinho seront toujours prioritaires dans les prochains jours.

