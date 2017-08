ASSE : convoité, Bamba n’est pas pressé « Par Youcef Touaitia - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu d’un prêt à Angers, l’ailier Jonathan Bamba (21 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) fait partie des joueurs appréciés par Oscar Garcia à Saint-Etienne. Convoité par de nombreux clubs européens, le jeune Vert a indiqué se sentir bien dans le Forez. "Mentalement et physiquement, je me sens bien, j’ai très bien travaillé. Et puis il y a aussi la confiance de mes coéquipiers, du staff et du coach qui est très importante pour moi. C’est un tout, a confié Bamba pour ASSE Actus. Le prêt à Angers m’a fait beaucoup de bien. J’ai pris conscience de mes qualités. Désormais, je sais que je peux faire de belles choses et j’essaie de le démontrer sur le terrain. Je me suis également beaucoup investi dans la préparation." Le natif d’Alfortville pourrait être une des bonnes surprises en Ligue 1 cette saison. Le natif d’Alfortville pourrait être une des bonnes surprises en Ligue 1 cette saison.

News lue par 6954 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+