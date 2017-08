Atletico : Diego Costa met la pression !

Diego Costa (28 ans) commence à s'impatienter ! Indésirable du côté de Chelsea et poussé vers la sortie par l'entraîneur Antonio Conte, l'attaquant a donné sa priorité à l'Atletico Madrid et a même assuré jeudi son retour chez les Rojiblancos (voir ici). Mais pour l'instant, les deux équipes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente et l'international espagnol en a marre.

"Si l'Atletico ne réalise pas un effort pour me recruter, je peux changer d'avis et rejoindre une équipe qui croit en moi. J'ai démontré mon attachement et mon intérêt pour l'Atletico. Mais l'Atletico et Chelsea ne trouvent pas un terrain d'entente, l'Atletico refuse de faire un effort supplémentaire, je ne peux pas jouer dans une équipe qui ne veut pas réaliser un effort plus important. Je sais que l'Atletico est prêt à faire un effort, mais s'il faut payer ce que Chelsea réclame, ça ne se fera pas", a lancé Costa pour ESPN.

Souhaitant choisir son futur club, l'avant-centre pourrait représenter un joli coup sur cette fin de mercato pour plusieurs formations européennes si l'Atletico ne s'active pas...