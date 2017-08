PSG : l'agent de Draxler met les choses au clair « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'arrivée de Neymar et celle espérée de Kylian Mbappé, certains joueurs offensifs voient aujourd'hui leur horizon s'assombrir considérablement au Paris Saint-Germain. Et les rumeurs vont bon train. Annoncé dans le viseur de quelques grands clubs européens (Roma, Liverpool, FC Barcelone), Julian Draxler (23 ans) ne serait pas concerné par un départ à en croire son agent. "Nous ne faisons pas attention à ce qui est écrit. Il n’y a aucun changement. Si quelqu’un écrit en précisant qu'il a eu cette information de la part de Nasser Al-Khelaïfi, alors je le prendrai en considération et j’aurai une conversation avec le président et ce sujet m’intéresserait. Mais encore une fois, il n’y a aucun problème. Donc tout est dit", a confié Roger Wittmann à Sport 1. AUjourd'hui, le PSG cherche surtout à recaser Hatem Ben Arfa et attend des offres intéressantes pour Lucas et Angel Di Maria (voir brève 8h55). AUjourd'hui, le PSG cherche surtout à recaser Hatem Ben Arfa et attend des offres intéressantes pour Lucas et Angel Di Maria ().

