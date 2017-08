OM : Garcia explique la réaction de ses joueurs

Dominé par Domzale dans l'envie et l'impact physique en première période, l'Olympique de Marseille a réagi après la pause pour obtenir un match nul (1-1) favorable en vue du barrage retour de l'Europa League. Une réaction sûrement liée aux consignes de l'entraîneur Rudi Garcia pendant la mi-temps.

"On était prévenu mais on a quand même été débordé dans ces domaines. Il a fallu demander à l'équipe de mettre le bleu de chauffe défensivement, d'en faire plus, de faire plus d'efforts et d'aller beaucoup plus dans l'impact physique au duel", a confié le technicien à OMTV.

"Et tout d'un coup, tout s'est éclairé, y compris notre jeu offensif et le nombre de tirs cadrés. Je n'oublie pas que Domzale a été dangereux en début de seconde période, ils auraient pu mener 2-0, mais on a au moins marqué ce but à l'extérieur qui peut beaucoup compter sur une double confrontation", a souligné Garcia, qui a dû faire trembler les murs du vestiaire...