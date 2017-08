Barça : Valverde évoque la forme du Real « Par Youcef Touaitia - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Débuts difficiles pour Ernesto Valverde avec le FC Barcelone. Sèchement battus par le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne (1-3, 0-2), les Blaugrana, après près d'une décennie de domination sur son rival intime, se retrouve désormais dans son ombre. Mais cela ne durera pas éternellement assure l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. "Personne n’est invincible. S’il y a bien une certitude dans le football, c’est que tout le monde va perdre un jour ou l’autre. Ça nous est arrivé à nous et ça va arriver au Real Madrid", a assuré le coach catalan en conférence de presse. Malheureusement pour Valverde, la Maison Blanche, double tenante du titre en Ligue des Champions et vainqueur de la Liga la saison passée, ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment. Et ça risque de durer tant que le Barça sera moribond comme il l'est depuis de nombreux mois... Malheureusement pour Valverde, la Maison Blanche, double tenante du titre en Ligue des Champions et vainqueur de la Liga la saison passée, ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment. Et ça risque de durer tant que le Barça sera moribond comme il l'est depuis de nombreux mois...

News lue par 9039 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+