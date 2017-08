FIFA : les 24 pour le titre de meilleur joueur « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la révélation des 12 nominés pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2017 (voir brève 15h18), la FIFA a également dévoilé la liste des 24 joueurs en course pour le titre de meilleur joueur de l'année 2017. Sans surprise, on retrouve bien évidemment les noms de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Eden Hazard ou encore Gianluigi Buffon parmi les prétendants à ce trophée. A noter qu'il y a 2 joueurs français candidats à ce trophée avec N'Golo Kanté et Antoine Griezmann. Auteur d'une formidable saison avec le Real Madrid, qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions, Ronaldo, déjà tenant du titre, sera le grand favori pour remporter cette distinction individuelle. La liste des nominés : Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) Leonardo Bonucci (AC Milan) Gianluigi Buffon (Juventus) Dani Carvajal (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) Paulo Dybala (Juventus) Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Eden Hazard (Chelsea) Zlatan Ibrahimovic (ex-Manchester United) Andres Iniesta (FC Barcelona) Harry Kane (Tottenham) N'Golo Kante (Chelsea) Toni Kroos (Real Madrid) Robert Lewandowski (Bayern Munich) Marcelo (Real Madrid) Lionel Messi (FC Barcelona) Luka Modric (Real Madrid) Keylor Navas (Real Madrid) Manuel Neuer (Bayern Munich) Neymar (Paris Saint-Germain) Sergio Ramos (Real Madrid) Alexis Sanchez (Arsenal) Luis Suarez (FC Barcelona) Arturo Vidal (Bayern Munich) Arturo Vidal (Bayern Munich)

