Barça : Messi avait fait une promesse à Neymar

Si l'attaquant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a finalement quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain cet été, le club catalan a tout fait pour tenter de le retenir. Au sein de l'effectif des Blaugrana, Gerard Piqué, Luis Suarez et Lionel Messi ont été particulièrement actifs pour le convaincre de rester. Et l'Argentin avait même fait une promesse au Brésilien !

"Tu veux être Ballon d’Or ? Moi, je te fais devenir Ballon d’Or", a lancé Messi à Neymar devant Suarez d'après les informations du quotidien catalan Sport. Malgré cette proposition de la part de son désormais ex-coéquipier, l'international auriverde a décidé de relever le défi proposé par les dirigeants du PSG.