PSG : première passe décisive pour Neymar !

Pour ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans) s'est déjà montré décisif ! Très disponible dans le jeu et à son avantage techniquement, le Brésilien a délivré une superbe passe décisive pour Edinson Cavani sur le second but du club de la capitale à la 62e minute face à Guingamp (2-0, en cours) ce dimanche. On sent déjà tout le talent de la star auriverde !