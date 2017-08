Lille : Bielsa n'accable pas Maignan « Par Romain Lantheaume - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, l’attitude du gardien Mike Maignan (22 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a coûté très cher à Lille contre Strasbourg (0-3) en Ligue 1. En effet, alors que son entraîneur Marcelo Bielsa avait déjà effectué ses trois changements, le portier a été expulsé pour un geste d’humeur largement évitable lorsqu’il a lancé le ballon sur Benjamin Corgnet. Malgré les conséquences de son geste, "El Loco" a assuré ne pas en vouloir à son joueur. "Je ne peux pas l'approuver (son geste, ndlr) mais je comprends. Plus que critiquer, je cherche à trouver des réponses et des corrections à des situations évitables, a affirmé le Sud-Américain en conférence de presse. Mais pour moi ce n'est pas le tournant du match, l'avantage pris par l'équipe adverse était mérité, indépendamment du fait d'avoir joué sans notre gardien dans la dernière demi-heure. C'était un 0-0 qui n'était pas mérité car Maignan était jusque-là responsable du fait qu'on ait gardé notre but vierge." Avec l’attaquant Nicolas De Préville puis le milieu de terrain Ibrahim Amadou dans le but lors de la dernière demi-heure, les Dogues se sont effondrés… Avec l’attaquant Nicolas De Préville puis le milieu de terrain Ibrahim Amadou dans le but lors de la dernière demi-heure, les Dogues se sont effondrés…

News lue par 3328 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+